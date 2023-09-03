У Москві скасували авіарейси та евакуюють Київський вокзал через загрозу вибуху

Про це інформує пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Зазначається, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху та ймовірне мінування Київського вокзалу.

У російській спецслужбі повідомили, що евакуація "проводиться з метою безпеки". На місці працюють спеціалісти, інформація про загрозу вибуху перевіряється.

Крім того, у московських аеропортах скасовано 23 рейси, затримано ще 19. Зокрема, у "Внуково" скасували 6 рейсів, ще 5 затримали. Також у "Шереметьєво" затримуються 6 рейсів. У "Домодєдово" затримано 8, ще 17 скасовано.