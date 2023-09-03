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Війна з Росією: хроніка
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Головна Росія У Москві скасували авіарейси та евакуюють Київський вокзал через загрозу вибуху

У Москві скасували авіарейси та евакуюють Київський вокзал через загрозу вибуху

3 вересня, 2023 неділя
07:49
Росія Кремль москва

У ніч проти неділі, 3 вересня, у російській столиці оголосили евакуацію пасажирів та співробітників Київського вокзалу через загрозу вибуху. Крім того, близько 23 авіарейсів скасували, ще 19 затримали

Про це інформує пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Зазначається, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху та ймовірне мінування Київського вокзалу.

У російській спецслужбі повідомили, що евакуація "проводиться з метою безпеки". На місці працюють спеціалісти, інформація про загрозу вибуху перевіряється.

Крім того, у московських аеропортах скасовано 23 рейси, затримано ще 19. Зокрема, у "Внуково" скасували 6 рейсів, ще 5 затримали. Також у "Шереметьєво" затримуються 6 рейсів. У "Домодєдово" затримано 8, ще 17 скасовано.

  • У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Влада повідомила про чотири безпілотники, які збила ППО. Були пошкоджені будинки та авто.
  • Також у ніч з 29 на 30 серпня влада столиці РФ прийняла рішення закрити повітряний простір над аеропортом Внуково.

Війна з Росією
аеропорти
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