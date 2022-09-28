У Москві застрелився директор однієї з дочірніх компаній РЖД
Директор однієї з дочірніх фірм РЖД "Цифрова логістика" Павло Пчельников здійснив самогубство у своїй квартирі в Москві
Про це повідомляють російські ЗМІ.
52-річний Павло Пчельников займав у ТОВ "Цифрова логістика" посаду директор з комунікацій. Це одна з дочірніх компаній РЖД.
Пчельников застрелився на балконі своєї московської квартири. Самогубство сталось сьогодні, 28 вересня, вранці. Причина - невідома.
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