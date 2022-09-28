Про це повідомляють російські ЗМІ.

52-річний Павло Пчельников займав у ТОВ "Цифрова логістика" посаду директор з комунікацій. Це одна з дочірніх компаній РЖД.

Пчельников застрелився на балконі своєї московської квартири. Самогубство сталось сьогодні, 28 вересня, вранці. Причина - невідома.

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