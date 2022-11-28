Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

Раніше про ДТП з українцями повідомляли латвійські ЗМІ.

"Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає", - написав Ніколенко.

"Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода", - додав він.

У МОЗ розповіли, як надати першу домедичну допомогу постраждалим у ДТП.

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