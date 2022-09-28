Про це Рау заявив у інтерв'ю NBC.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а не НАТО. Тому Альянс не повинен реагувати на можливий удар по Україні із застосуванням зброї масового знищення. Натомість Альянсу необхідно відповісти за допомогою звичайних озброєнь та завдати нищівної шкоди російській армії.

"Але відповідь має бути нищівною. І я думаю, що НАТО надсилає Росії чіткий сигнал із цього приводу", – сказав Рау.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

25 вересня міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ.

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