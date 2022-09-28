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У МЗС Польщі розповіли, якою бачать відповідь НАТО на ядерний удар по Україні

28 вересня, 2022 середа
11:21
Світ Збіґнев Рау

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що у разі ядерного удару РФ по Україні, НАТО має відповісти нищівним ударом за допомогою звичайного озброєння

Про це Рау заявив у інтерв'ю NBC.   

За його словами, російський диктатор Володимир Путін погрожує застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а не НАТО. Тому Альянс не повинен реагувати на можливий удар по Україні із застосуванням зброї масового знищення. Натомість Альянсу необхідно відповісти за допомогою звичайних озброєнь та завдати нищівної шкоди російській армії. 

"Але відповідь має бути нищівною. І я думаю, що НАТО надсилає Росії чіткий сигнал із цього приводу", – сказав Рау. 

  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби. 
  • Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків"
  • 25 вересня міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ. 

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Україна
Польща
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
війна з Росією
НАТО
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