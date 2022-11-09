У МЗС РФ заявили про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"
У середу, 9 листопада, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до перемовин з Україною, "з урахуванням поточних реалій"
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на брифінг Захарової.
Вона заявила, що Росія відкрита до перемовин з Україною, і готова вести їх, враховуючи реалії, що склалися. Вона також наголосила, що держава-агресорка ніколи не відмовлялась від переговорів.
"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз", - сказала Захарова.
- La Repubblica опублікувала матеріал, у якому стверджує, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою.
- В ОП прокоментували публікацію La Repubblica та заявили, що звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією.
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