У МЗС РФ заявили про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на брифінг Захарової.

Вона заявила, що Росія відкрита до перемовин з Україною, і готова вести їх, враховуючи реалії, що склалися. Вона також наголосила, що держава-агресорка ніколи не відмовлялась від переговорів.

"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз", - сказала Захарова.

La Repubblica опублікувала матеріал, у якому стверджує, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою.

В ОП прокоментували публікацію La Repubblica та заявили, що звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для початку переговорів України з Росією.

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