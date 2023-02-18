"У нас дуже довгий кордон з Росією": Фінляндія пояснила, чому не озвучує деталі військової допомоги Україні
Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя залишилась у країні, а якої більше немає
Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, інформує ARD.
При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.
Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія – це єдина країна, у якої є Leopard і вона не входить до НАТО. Водночас він наголосив, що вона має "дуже довгий кордон" з Росією.
"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Ніїністе.
- Нагадаємо, 20 січня Фінляндія оголосила про 12 пакет військової допомоги Україні на суму понад €400 млн. Туди увійшло важке озброєння та боєприпаси.
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