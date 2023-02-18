Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, інформує ARD.

При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.

Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія – це єдина країна, у якої є Leopard і вона не входить до НАТО. Водночас він наголосив, що вона має "дуже довгий кордон" з Росією.

"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Ніїністе.