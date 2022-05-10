У нас є можливість розрахуватися за ленд-ліз від США орендою бази в Севастополі, - військовий експерт Згурець

Детальніше про це, а також про підрахунки російських БТГ та ситуацію на фронті - читайте у свіжій колонці Сергія Згурця на Еспресо.TV.

"Закон про ленд-ліз - це закон про перемогу над Росією. Адже передумови, які зараз формуються, надзвичайно оптимістичні. Президент США отримає можливість швидко надавати військову допомогу Україні - спрощуються всі процедури щодо передачі військової техніки для нашої держави, що є надзвичайно важливим", - пише експерт.

Він зазначив, що перелік озброєння буде визначатися на підставі погодження між пропозиціями України та спроможністю США забезпечити їх.

Експерт вважає, що ленд-ліз дасть змогу створити в Україні власну оборонну промисловість, бо та зараз зруйнована ворогом.

"Насправді закон про ленд-ліз - це не лише про зброю. Це також про передачу матеріалів, устаткування (...) Отримання техніки й устаткування дозволить нам по-новому побачити наші оборонні можливості, які мають і обслуговувати зброю, та створювати українську зброю", - додав він.

Згурець зазначає, що питання про те, чим розраховуватись за ленд-ліз достатньо цікаве.

"Я плекаю надію, що насправді у нас є прекрасна можливість розрахуватися за постачання озброєння, зокрема орендою бази в Севастополі",- підсумував він.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.