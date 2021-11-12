У нас є шлюбний контракт, - Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що в неї з її чоловіком Гаелем Монфісом є шлюбний контракт
Про це повідомляє "Люкс ФМ".
За словами Світоліної, шлюбний контракт потрібен через те, що їхня пара заробляє великі гроші.
"Гаель хоче велику родину, багато дітей, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж. Ми маємо спільний сімейний бюджет, але також маємо свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проєкти. Коли ми живемо разом, то є сімейний бюджет на якісь покупки тощо. У нас є шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", – сказала Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
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