У нас є шлюбний контракт, - Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом

Про це повідомляє "Люкс ФМ".



За словами Світоліної, шлюбний контракт потрібен через те, що їхня пара заробляє великі гроші.



"Гаель хоче велику родину, багато дітей, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж. Ми маємо спільний сімейний бюджет, але також маємо свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проєкти. Коли ми живемо разом, то є сімейний бюджет на якісь покупки тощо. У нас є шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші. Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", – сказала Еліна Світоліна.

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