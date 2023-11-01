У нас неможлива публічна агресія проти євреїв
З огляду на події в Махачкалі мушу зазначити, що Україна зараз, мабуть, найбезпечніша країна для євреїв
Не в плані прильотів (тут як і в Ізраїлі, може прилетіти). А в плані відсутності навіть можливості погромів.
І це не тільки тому, що у нас обрали президентом етнічного єврея. У нас і депутатів купа.
Але тому, що у нас надзвичайно малий градус ксенофобії, як такої.
У Європі багато агресивних мусульман. Багато ліваків типу Грети Тунберг, яким шкода палестинців, та чомусь вони забувають про закатованих дітей в кібуцах.
Тому в Європі можлива агресія проти євреїв. Публічна агресія.
У нас — ні.
У нас зараз різко збільшився рівень русофобії. Але і це максимум на покоління.
Просто, як казав живий класик: "А ми народ широкий та гостинний". З огляду на те, що всю історію усім до нас і наших ресурсів було діло — це виглядає як ментальний феномен.
Хоча, пояснити можна.
А стосовно Махачкали. От просто хрестоматійний приклад: як можна з мови ворожнечі дійти до готовності вбивати за етнічною ознакою.
І що показово: замість євреїв можуть бути й москвичі.
Читайте також: Погром у Махачкалі є спробою Москви дискредитувати народи Кавказу
Те, що я кажу вже багато років: наліт гуманності та культури на виді гомо сапієнс дуже тоненький. Звірине проглядається через шпарини в культурі — як тільки складаються обставини.
Наші предки витіснили (чи й з'їли) неандертальців. Чоловіки століттями вирізали інших чоловіків, щоб забрати їх жінок та землі.
І попри плеяду філософів та гуманістів — готові це робити й надалі.
Читайте також: Хто хоче побачити, як народжується фашистська держава, може придбати собі квиток до одного з аеропортів РФ. Колонка Віталія Портникова
В Махачкалі про Вольтера і Сковороду 99% людей ніколи не чуло
А перемагає ЗСУ не так від ненависті, як від любові.
Бо бути тисячу літ на перехресті усіх доріг — треба добре любити своє і своїх.
І бути працьовитими. Бити ворогів — то така робота. По-хазяйськи треба.
Ще раз: це феномен. Коли спокійний людинофільний народ виставляє грізну армію.
Україна — диво земне.
Слава Україні!
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе