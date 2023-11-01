Не в плані прильотів (тут як і в Ізраїлі, може прилетіти). А в плані відсутності навіть можливості погромів.

І це не тільки тому, що у нас обрали президентом етнічного єврея. У нас і депутатів купа.

Але тому, що у нас надзвичайно малий градус ксенофобії, як такої.

У Європі багато агресивних мусульман. Багато ліваків типу Грети Тунберг, яким шкода палестинців, та чомусь вони забувають про закатованих дітей в кібуцах.

Тому в Європі можлива агресія проти євреїв. Публічна агресія.

У нас — ні.

У нас зараз різко збільшився рівень русофобії. Але і це максимум на покоління.

Просто, як казав живий класик: "А ми народ широкий та гостинний". З огляду на те, що всю історію усім до нас і наших ресурсів було діло — це виглядає як ментальний феномен.

Хоча, пояснити можна.

А стосовно Махачкали. От просто хрестоматійний приклад: як можна з мови ворожнечі дійти до готовності вбивати за етнічною ознакою.

І що показово: замість євреїв можуть бути й москвичі.

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Те, що я кажу вже багато років: наліт гуманності та культури на виді гомо сапієнс дуже тоненький. Звірине проглядається через шпарини в культурі — як тільки складаються обставини.

Наші предки витіснили (чи й з'їли) неандертальців. Чоловіки століттями вирізали інших чоловіків, щоб забрати їх жінок та землі.

І попри плеяду філософів та гуманістів — готові це робити й надалі.

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В Махачкалі про Вольтера і Сковороду 99% людей ніколи не чуло

А перемагає ЗСУ не так від ненависті, як від любові.

Бо бути тисячу літ на перехресті усіх доріг — треба добре любити своє і своїх.

І бути працьовитими. Бити ворогів — то така робота. По-хазяйськи треба.

Ще раз: це феномен. Коли спокійний людинофільний народ виставляє грізну армію.

Україна — диво земне.

Слава Україні!

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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