У NASA заявили про успіх першої місії із захисту Землі від космічних тіл
Перша місія американського космічного агентства NASA щодо захисту планети Земля, під час якої було здійснене навмисне зіткнення зонду із астероїдом Dimorphos, показала успішний результат – астероїд змінив орбіту
Про це заявили в понеділок у NASA.
"Аналіз даних впродовж останніх двох тижнів дослідницькою групою NASA в рамках Тесту з подвійного перенаправлення астероїдів (DART), підтвердив, що кінетичний удар космічного корабля з ціллю – астероїдом Dimorphos – успішно змінив орбіту астероїда",- зауважили в космічному агентстві.
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