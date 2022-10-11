У NASA заявили про успіх першої місії із захисту Землі від космічних тіл

Про це заявили в понеділок у NASA.

"Аналіз даних впродовж останніх двох тижнів дослідницькою групою NASA в рамках Тесту з подвійного перенаправлення астероїдів (DART), підтвердив, що кінетичний удар космічного корабля з ціллю – астероїдом Dimorphos – успішно змінив орбіту астероїда",- зауважили в космічному агентстві.

У ніч на 27 вересня NASA в рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами запустили в 160-метровий астероїд Діморф космічний зонд Dart.

5 жовтня стало відомо, що астероїд, у який врізався дрон NASA, лишив по собі "хвіст" довжиною 10 тис. км