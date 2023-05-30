Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Питання винищувачів Eurofighter виникло після того, як ухвалили політичне рішення щодо F-16. У наступні тижні відбудеться процес розширення авіаційної коаліції, який передбачатиме постачання не тільки F-16 Україні, але й постачання Eurofighter від кількох країн. Можливо дотискатимуть Швецію, щоб вона нарешті прийняла рішення щодо винищувачів JAS 39 Gripen", - пояснив Киричевський.

За словами експерта, винищувачі Eurofighter та Gripen можуть бути кращими за літаки F-16.

"Якщо невдовзі вдасться назбирати 40 боєздатних F-16 - це добре, але цього недостатньо. Через те, що цих літаків вистачить лише на один з операційних напрямків, а їх у нас п'ять, і потрібно ще шукати літаки. Винищувачі Eurofighter та Gripen можуть бути кращими, ніж F-16. Тому що, на ці літаки можна поставити ракету Meteor класу "повітря - повітря", яка може бити на дальність у 200 км", - підкреслив Киричевський.

Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме кілька місяців.

На зустрічі у "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни.

30 травня у Der Spiegel написали, що після масових обстрілів Києва, Україна хоче винищувачі Eurofighter.







