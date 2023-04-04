Про це повідомляє NOS.

30 із близько 60 пасажирів отримали травми, деякі з них у тяжкому стані. Декому вдалося надати допомогу на місці, інших довелося госпіталізувати. Одна людина загинула.

Зазначається, що інцидент відбувся вночі, близько 3-ї години неподалік Гааги у Нідерландах - місті у Ворсхотен. На тій самій колії, якою прямував поїзд, опинився будівельний кран. Потяг зіткнувся з будівельним обладнанням та завалився на бік, а всередині одного з вагонів виникла пожежа.

За словами місцевих залізничників, наразі скасовані усі рейси між Лейденом та передмістям Гааги.