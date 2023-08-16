Про це дипломат сказав LIGA.net.

За його словами, Україна чула різні аргументи, чому Ізраїль не може продати свої системи ППО.

"Чому вони бояться передавати зброю нам? Єдиним легітимним аргументом, на мій погляд, є чутливе ставлення Ізраїлю до власної безпеки. А в них на кордонах сидить Росія", – сказав Корнійчук.