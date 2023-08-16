"У них на кордонах сидить Росія": посол Корнійчук про причину, з якої Ізраїль відмовляється надавати Україні ППО
Посол Євген Корнійчук уважає єдиним притомним аргументом, чому Ізраїль відмовляється надати Україні ППО, присутність РФ на кордонах цієї країни Середнього Сходу
Про це дипломат сказав LIGA.net.
За його словами, Україна чула різні аргументи, чому Ізраїль не може продати свої системи ППО.
"Чому вони бояться передавати зброю нам? Єдиним легітимним аргументом, на мій погляд, є чутливе ставлення Ізраїлю до власної безпеки. А в них на кордонах сидить Росія", – сказав Корнійчук.
- У січні міністр оборони Олексій Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
- 23 червня Нетаньягу заявив, що його країна співчуває Україні, але зброю не надасть через побоювання, що вона може потрапити до Ірану.
- Пізніше того ж місяця він сказав, що Ізраїль не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба з тих же міркувань – аби Іран не отримав цю технологію.
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