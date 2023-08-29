У Німеччині заарештували росіянина: підозрюють у надсиланні частин для БПЛА до РФ

Про це пише Reuters.

"Обвинувачений, якого звуть Вальдемар В., звинувачується у порушенні санкцій, введених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року", - йдеться у заяві генерального прокурора Німеччини.

Зазначається, що у період із січня 2020 року по березень 2023 року підприємець, який має німецьке та російське громадянства, 26 разів експортував електронні компоненти до російської компанії, яка займається виробництвом військової техніки, включно з розвідувальним безпілотником "Орлан-10".

У заяві уточнюється, що генпрокурор втрутився "через особливу важливість справи". Таким чином німецька влада посилює репресії щодо підозрюваних в обході санкцій.

Наразі Вальдемар В. перебуває під вартою – ордер на його арешт видав Федеральний суд.

Крім того, у DW додають, що для заплітання слідів, фігурант використав треті країни, зокрема ОАЕ та Литву. Загалом сума постачання обчислюється 750 тисячами євро.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute ще наприкінці минулого року звинуватив компанію Weicom Components, що базується в Саарбрюккені, у постачанні електроніки для російських дронів. У своєму звіті аналітики називали "Орлан" "найуспішнішим" російським розвідувальним безпілотником, який вважається "основним для боєздатності Росії".