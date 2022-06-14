У Новій Каховці "салютує" ремонтна база, детонують боєприпаси, - радник голови Херсонської ОВА Хлань

Про це він розповів в етері Еспресо.



"У нас сьогодні невеличке свято і ми знову "салютуємо". Вже складається приємна тенденція, що через день у нас свято. Сьогодні салюти у Новій Каховці, в районі Основа здетонували боєприпаси на ремонтній базі. Це почалося з обіду і до цього часу ще детонує. Я отримую дуже багато повідомлень з Нової Каховки, бо це вже свято у каховчан. Вони підіймають чарочки на фоні детонуючих снарядів і кажуть, що все добре і все рухається правильно. Це детонування підтягує до Кобзона багато орків" – зазначив радник голови ОВА.



Сергій Хлань додав, що це свято кожного каховчанина та кожного херсонця і сьогоднішній салют – чергова невелика перемога.

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