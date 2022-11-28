У Новій Каховці збільшилася кількість російських окупаційних військ, які обстрілюють місто для пропагандистських відео, - міський голова Коваленко
Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, повідомив, що за останні 3-4 дні місто зазнало значних руйнувань
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація у Новій Каховці непроста. Всі ті, хто пішов на зраду та співпрацював з окупантами, більшість з них виїхала, втікла за допомогою своїх "господарів", яким вони продали свої душі. Збільшилася кількість російських окупаційних військ, які розташовані по приватних житлових будинках різних районів, особливо у найближчих населених пунктах сільської місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро", - прокоментував міський голова Нової Каховки.
Володимир Коваленко зазначив, що у самому місті дуже складно, з'явилася велика кількість руйнувань за останні 3-4 дні.
"Я беру на себе відповідальність, стовідсоткову гарантію, що це справа рук тих, хто перебуває на лівому боці річки, а тоді вони знімають кіно і розповідають, які руйнування роблять українські війська, але це неправда. Тому, що ми знаємо, де розміщені ворожі бойові позиції та що від них прилітає. Такі руйнування є на вулиці Горького, 7 і на Горького, 20, на Букіна 62 та 64, і у стоматполіклініці повиносило вікна, є і прильоти до комунального підприємства, і на філію Херсонгазу – це все у місті відбулося за останні 3-4 дні. Люди практично з будинків не виходять, бояться з'являтися на вулицях, тому що обстріли стали інтенсивніші та ситуація небезпечніша", - розказав Коваленко.
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