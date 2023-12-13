Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький
Ексклюзив

У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький

13 грудня, 2023 середа
21:07
Світ Микола Княжицький

Україна має хороших союзників у новому уряді Польщі, які робитимуть усе, щоб наша країна якомога швидше стала членом ЄС і НАТО

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".

"Дональд Туск у своїй інавгураційній промові прем'єра чітко сказав, що пріоритетом для Польщі буде єдність ЄС і підтримка України, на підставі цінностей демократії, що вкрай важливо. Тому в новому польському уряді ми маємо хороших союзників, які робитимуть усе, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС і НАТО", - повідомив він.

Очевидно, польський прем'єр має відстоювати інтереси своїх громадян. Але вони не повинні становити загрозу національній безпеці Польщі, зауважив нардеп.

"Туск має відстоювати інтереси польських представників сільського господарства чи польських перевізників, але коли це справді відповідає їхнім інтересам. Коли люди говорять від імені всіх сільськогосподарських виробників чи всіх перевізників, а насправді блокують Україну, наш коридор солідарності, послаблюють нас, то тим самим вони послаблюють Польщу і становлять загрозу національній безпеці Польщі. Польський прем'єр теж неодноразово про це говорив", - зазначив Княжицький.

За його словами, попри усі спільні проблеми, які маємо сьогодні, Україна та Польща залишаються стратегічними партнерами.

"Як сказав сьогодні один з високопосадовців на зустрічі у Варшаві, транспортні проблеми будуть вирішені не більше ніж через три тижні. Наша стратегічна ціль з Польщею точно буде виконуватись", - резюмував він.

  • Нагадаємо, уряд Польщі обрав Туска прем’єр-міністром у понеділок, 11 грудня.
  • Наступного дня сейм Польщі проголосував за вотум довіри новому складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.
  • 13 грудня, Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі. Тепер він став повноправним головою польського уряду.
Україна
Польща
ЄС
Дональд Туск
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Збій у Kyivstar
12 грудня, 2023 вiвторок
Оператор "Київстар" піддався хакерській атаці. Як залишатись на зв'язку
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
12 грудня, 2023 вiвторок
"Тихий вечір" за 27 мільйонів гривень для Олени Кравець
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
13 грудня, 2023 середа
МЗС Канади: Ми допоможемо Україні у вступі до Євросоюзу
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 39.88
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
21:33
Оновлено
збитий "Шахед"
Атака України "шахедами" вночі на 12 грудня: на Одещині помер поранений чоловік
21:31
фейк
"Російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні": у TikTok розповсюджується новий фейк
21:20
Анонс
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
"Порту" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:07
Віктор Орбан
Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС
20:59
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака РФ по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта. Колонка Сергія Згурця
20:18
сирена
Росія запустила декілька груп "шахедів". В Одесі були вибухи
20:10
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 45 атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:08
Країни Північної Європи заявили про підтримку майбутнього членства України в НАТО та ЄС
20:06
Інтерв’ю
Польський депутат Павел Коваль
Ключ до безпеки всього Заходу сьогодні лежить на українсько-російському фронті, - польський депутат Павел Коваль
20:06
OPINION
Олексій Голобуцький
"Слово пацана". Брудно, бридко. Неоригінально
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 658-го дня війни: ЗСУ захопили ворожі окопи і взяли полонених на Куп’янському напрямку, а тероборонівці влаштували блекаут для окупантів
19:30
Інтерв’ю
Олексій Чирній
Росія не просто розпадеться, а матиме набагато глобальніші проблеми, — експолітв'язень Кремля, позивний Крим
19:30
Оновлено
оператор "Київстар"
У користувачів "Київстар" почав з'являтись мобільний зв'язок
19:28
на фото Наталія Калмикова та Катерина Онищенко
Четверта компанія долучилася до проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ
19:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Подальші події на лінії фронту будуть пов'язані з політичною ситуацією в РФ, - військовослужбовець Тимочко
19:15
на фото Мар'їнка
Командувач Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки
19:11
Міністерство оборони
Міноборони розформовує департамент ресурсного забезпечення, з керівником спілкуються слідчі
18:58
Фіналісти Премія Шевельова 2023
Премія Шевельова 2023: хто став фіналістами і володарями спецвідзнак
18:53
Білорусь, Лукашенко
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
18:52
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
У війні Росії проти України Захід не може планувати стратегічно, - Краєв
18:23
Інфографіка
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Журналісти дізнались зарплати футболістів найгіршого клубу УПЛ "Минай"
18:22
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
"20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів року за версією ІndieWire
18:22
В окупованому Криму на релігійного діяча склали протокол начебто за "незаконну місіонерську діяльність"
18:00
Інфографіка
CARACAL FROM RHEINMETALL
Caracal – найсучасніші німецькі бронемашини, які ЗСУ використовуватимуть першими у світі, технічні характеристики та переваги
18:00
OPINION
Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
17:42
У Дніпрі відкриють фотовиставку "Сміливі нести світло" про життя під час блекаутів
17:31
Олександр Алієв
"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику
17:24
"Дія" оновила мапу Пунктів незламності: які нові функції доступні українцям
17:15
Євробачення-2023
Оприлюднені пісні, які боротимуться за вакантне місце в Нацвідборі Євробачення-2024
17:01
Оновлено
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS
16:59
Ексклюзив
ракетна атака на Київ
У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ
16:52
Агент ФСБ із Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
16:49
безробіття
Уряд запланував створення 10 тис. робочих місць для людей з інвалідністю у 2024 році
16:43
Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ
Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
16:35
погода мокрий сніг зима
Мокрий сніг, вітер і тепла погода: прогноз на 14 грудня від Наталки Діденко
16:25
система протиповітряної оборони Patriot
Друга батарея ЗРК Patriot уже прибула до України з Німеччини
16:25
Куп'янськ
"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
16:19
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ за бюджетні кошти закуповував італійські шахи, дорогі смартгодинники та ікони, - "Слідство.Інфо"
16:07
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV