У новому польському уряді маємо союзників, які робитимуть усе, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО, - Княжицький

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".

"Дональд Туск у своїй інавгураційній промові прем'єра чітко сказав, що пріоритетом для Польщі буде єдність ЄС і підтримка України, на підставі цінностей демократії, що вкрай важливо. Тому в новому польському уряді ми маємо хороших союзників, які робитимуть усе, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС і НАТО", - повідомив він.

Очевидно, польський прем'єр має відстоювати інтереси своїх громадян. Але вони не повинні становити загрозу національній безпеці Польщі, зауважив нардеп.

"Туск має відстоювати інтереси польських представників сільського господарства чи польських перевізників, але коли це справді відповідає їхнім інтересам. Коли люди говорять від імені всіх сільськогосподарських виробників чи всіх перевізників, а насправді блокують Україну, наш коридор солідарності, послаблюють нас, то тим самим вони послаблюють Польщу і становлять загрозу національній безпеці Польщі. Польський прем'єр теж неодноразово про це говорив", - зазначив Княжицький.

За його словами, попри усі спільні проблеми, які маємо сьогодні, Україна та Польща залишаються стратегічними партнерами.

"Як сказав сьогодні один з високопосадовців на зустрічі у Варшаві, транспортні проблеми будуть вирішені не більше ніж через три тижні. Наша стратегічна ціль з Польщею точно буде виконуватись", - резюмував він.