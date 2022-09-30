У Нью-Йорку розмалювали червоною фарбою консульство Росії, - NYT
Інцидент відбувся 30 вересня – до того, як президент Росії Володимир Путін виступив із заявами про анексії тимчасово окупованих територій України
Про це повідомляє The New York Times.
Поліція повідомила, що поліцейські відповіли на виклик 911 про вандалізм на фасаді будівлі, розташованої на Східній 91-й вулиці, недалеко від П’ятої авеню, приблизно о 1:30 ночі в п’ятницю, — пише видання.
"Не було видно жодного слова, лише широкі смуги червоної фарби розповзалися по фасаду першого поверху будівлі, закриваючи вікна та подвійні двері. Але дехто в соціальних мережах і кілька людей, які проходили повз, витлумачили вандалізм як протест проти триваючої війни Росії проти України", - йдеться у публікації.
Люди, які вранці в п'ятницю зупинялися перед консульством, висловили підтримку Україні. 39-річна Марія Філліпс, яка народилася в колишньому Радянському Союзі, а зараз проживає в Лондоні, зробила фотографії. "Мене це зворушило, — сказала вона. - Це, очевидно, означає кров, за яку несе відповідальність Росія, вбиваючи українців і посилаючи людей вмирати на війні, що є безглуздим, жорстоким і дурним".
Російське консульство передало запитання щодо інциденту Державному департаменту США, який не відразу відповів на запит про коментар. Табличка на дверях консульства повідомляла, що всі зустрічі на цей день скасовуються, — пише The New York Times.
- 30 вересня у Білому домі заявили, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час".
- Того ж дня Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій.
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