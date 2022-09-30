Про це повідомляє The New York Times.

Поліція повідомила, що поліцейські відповіли на виклик 911 про вандалізм на фасаді будівлі, розташованої на Східній 91-й вулиці, недалеко від П’ятої авеню, приблизно о 1:30 ночі в п’ятницю, — пише видання.

"Не було видно жодного слова, лише широкі смуги червоної фарби розповзалися по фасаду першого поверху будівлі, закриваючи вікна та подвійні двері. Але дехто в соціальних мережах і кілька людей, які проходили повз, витлумачили вандалізм як протест проти триваючої війни Росії проти України", - йдеться у публікації.

Люди, які вранці в п'ятницю зупинялися перед консульством, висловили підтримку Україні. 39-річна Марія Філліпс, яка народилася в колишньому Радянському Союзі, а зараз проживає в Лондоні, зробила фотографії. "Мене це зворушило, — сказала вона. - Це, очевидно, означає кров, за яку несе відповідальність Росія, вбиваючи українців і посилаючи людей вмирати на війні, що є безглуздим, жорстоким і дурним".

Російське консульство передало запитання щодо інциденту Державному департаменту США, який не відразу відповів на запит про коментар. Табличка на дверях консульства повідомляла, що всі зустрічі на цей день скасовуються, — пише The New York Times.

30 вересня у Білому домі заявили, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час".

Того ж дня Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує анексію українських територій.

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