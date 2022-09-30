Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Сполучені Штати десятиліттями чітко давали зрозуміти, що ми підтримуємо політику відкритих дверей для НАТО, — сказав Салліван журналістам на пресбрифінгу у Білому домі. - Будь-яке рішення щодо членства в НАТО приймається між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися".

"Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну — це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", — констатував радник президента США з національної безпеки.

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