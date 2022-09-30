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Заявку України до НАТО "потрібно розглядати в інший час", - Білий дім

30 вересня, 2022 п'ятниця
23:33
Світ Джейк Салліван

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час"

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Сполучені Штати десятиліттями чітко давали зрозуміти, що ми підтримуємо політику відкритих дверей для НАТО, — сказав Салліван журналістам на пресбрифінгу у Білому домі. - Будь-яке рішення щодо членства в НАТО приймається між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися". 

"Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну — це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", — констатував радник президента США з національної безпеки.  

  • Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в НАТО.
  • 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
  • Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
  • Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.
  • Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ

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