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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У окупованому Сімферополі пролунали вибухи, горить військова частина

9 вересня, 2023 субота
17:35
Війна з Росією бавовна у Сімферополі

В окупованому росіянами Сімферополі у суботу, 9 вересня, пролунали вибухи: горить військова частина. Окупаційна влада заявляє про нібито побутове загоряння

Радник окупаційного очільника Криму Олег Крючков заявив, що у військовій частині нібито виникло "побутове загоряння". Наразі пожежу локалізовано.

Про пожежу у Сімферополі написав український журналіст Денис Казанський у telegram.

"У Сімферополі внаслідок головотяпства загорілася військова частина", - зазначив він. 

Російський телеграм-канал "Чп / Симферополь" опублікував відео, на якому, ймовірно, зображено військову частину, яка загорілася. 

В описі вказано, що загоряння виникло після того, як жителі почули "хлопки". 

  • 7 вересня вибух прогримів у російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу. Влада говорить про роботу ППО.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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