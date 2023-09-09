У окупованому Сімферополі пролунали вибухи, горить військова частина

Радник окупаційного очільника Криму Олег Крючков заявив, що у військовій частині нібито виникло "побутове загоряння". Наразі пожежу локалізовано.

Про пожежу у Сімферополі написав український журналіст Денис Казанський у telegram.

"У Сімферополі внаслідок головотяпства загорілася військова частина", - зазначив він.

Російський телеграм-канал "Чп / Симферополь" опублікував відео, на якому, ймовірно, зображено військову частину, яка загорілася.

В описі вказано, що загоряння виникло після того, як жителі почули "хлопки".