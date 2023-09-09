У окупованому Сімферополі пролунали вибухи, горить військова частина
В окупованому росіянами Сімферополі у суботу, 9 вересня, пролунали вибухи: горить військова частина. Окупаційна влада заявляє про нібито побутове загоряння
Радник окупаційного очільника Криму Олег Крючков заявив, що у військовій частині нібито виникло "побутове загоряння". Наразі пожежу локалізовано.
Про пожежу у Сімферополі написав український журналіст Денис Казанський у telegram.
"У Сімферополі внаслідок головотяпства загорілася військова частина", - зазначив він.
Російський телеграм-канал "Чп / Симферополь" опублікував відео, на якому, ймовірно, зображено військову частину, яка загорілася.
В описі вказано, що загоряння виникло після того, як жителі почули "хлопки".
- 7 вересня вибух прогримів у російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу. Влада говорить про роботу ППО.
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