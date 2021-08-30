У ОПУ назвали причину ще одного переносу зустрічі Байден-Зеленський

Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.

“Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який “Талібан” дав на евакуацію людей з Афганістану. Американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян”, - розповів речник.

Никифоров запевнив, що українська сторона підтримує американських партнерів.

“Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США”, - сказав прессекретар президента.

За його словами,зміна дати не впливає на формат - зустріч у розширеному складі делегацій та президентів тет-а-тет.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня.

19 серпня стало відоио, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.

29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.