У ОПУ назвали причину ще одного переносу зустрічі Байден-Зеленський
Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена пов’язано з питанням завершення евакуації США людей з Афганістану
Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.
“Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який “Талібан” дав на евакуацію людей з Афганістану. Американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян”, - розповів речник.
Никифоров запевнив, що українська сторона підтримує американських партнерів.
“Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США”, - сказав прессекретар президента.
За його словами,зміна дати не впливає на формат - зустріч у розширеному складі делегацій та президентів тет-а-тет.
- Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге - спочатку зустріч із Джо Байденом мала відбутись 30 серпня.
- 19 серпня стало відоио, що Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться 31 серпня.
- 29 серпня у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського із Байденом перенесли на 1 вересня.
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