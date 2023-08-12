У Пакистані обрали тимчасового прем'єр-міністра для спостереження за виборами
У суботу, 12 серпня, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і лідер опозиції Раджа Ріаз домовилися призначити сенатора Анваар-уль-Хака Какара тимчасовим прем'єр-міністром для спостереження за виборами
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що Какар, маловідомий політик з південно-західної провінції Белуджистан, сформує склад кабінету міністрів і очолить уряд, який керуватиме ядерною державою в умовах економічної та політичної кризи до обрання нового уряду.
"Прем'єр-міністр (Шаріф, - ред.) і лідер опозиції спільно підписали рекомендацію, яку буде надіслано президенту для затвердження", - повідомляють в офісі прем'єр-міністра.
Пакистанське видання Geo News повідомило, що президент Аріф Алві схвалив призначення Какара.
Так, згідно з конституцією Пакистану, нейтральний тимчасовий уряд здійснює нагляд за національними виборами, які мають відбутися протягом 90 днів після розпуску нижньої палати парламенту, що в цьому випадку означає початок листопада.
Цього разу вибір тимчасового прем'єр-міністра набув особливого значення, оскільки кандидат матиме додаткові повноваження для прийняття політичних рішень з економічних питань, на тлі побоювань, що вибори можуть бути відкладені на шість місяців
Виборча комісія має окреслити нові межі для сотень федеральних і провінційних виборчих округів та на основі цього призначити дату виборів.
У Reuters додали, що Какар обіймає посаду в Сенаті Пакистану протягом шестирічного терміну з 2018 року. Його багата на корисні копалини провінція Белуджистан є найбільшою в Пакистані за площею, але найменшою за чисельністю населення, і протягом десятиліть була розсадником жорстокого націоналістичного повстанського руху.
Какар зареєстрований у Сенаті як незалежний політик, але місцеві ЗМІ повідомляють, що він є членом партії Авамі, яка вважається близькою до потужної армії країни.
- Нагадаємо, що 9 травня колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана заарештували біля Верховного суду в столиці країни Ісламабаді.
- Згодом, 5 серпня суд у Пакистані визнав колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана винним у корупції. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
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