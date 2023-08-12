Про це інформує Reuters.

Зазначається, що Какар, маловідомий політик з південно-західної провінції Белуджистан, сформує склад кабінету міністрів і очолить уряд, який керуватиме ядерною державою в умовах економічної та політичної кризи до обрання нового уряду.



"Прем'єр-міністр (Шаріф, - ред.) і лідер опозиції спільно підписали рекомендацію, яку буде надіслано президенту для затвердження", - повідомляють в офісі прем'єр-міністра.

Пакистанське видання Geo News повідомило, що президент Аріф Алві схвалив призначення Какара.

Так, згідно з конституцією Пакистану, нейтральний тимчасовий уряд здійснює нагляд за національними виборами, які мають відбутися протягом 90 днів після розпуску нижньої палати парламенту, що в цьому випадку означає початок листопада.

Цього разу вибір тимчасового прем'єр-міністра набув особливого значення, оскільки кандидат матиме додаткові повноваження для прийняття політичних рішень з економічних питань, на тлі побоювань, що вибори можуть бути відкладені на шість місяців

Виборча комісія має окреслити нові межі для сотень федеральних і провінційних виборчих округів та на основі цього призначити дату виборів.

У Reuters додали, що Какар обіймає посаду в Сенаті Пакистану протягом шестирічного терміну з 2018 року. Його багата на корисні копалини провінція Белуджистан є найбільшою в Пакистані за площею, але найменшою за чисельністю населення, і протягом десятиліть була розсадником жорстокого націоналістичного повстанського руху.

Какар зареєстрований у Сенаті як незалежний політик, але місцеві ЗМІ повідомляють, що він є членом партії Авамі, яка вважається близькою до потужної армії країни.