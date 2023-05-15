Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams уже доставлений у Німеччину для тренувань на них український військових. Навчання мають розпочатися в найближчі кілька тижнів. Як ми згадували раніше, ці навчання мають на меті підготувати українських військових до здійснення успішних операцій на полі бою та захисту народу України", – сказав він.

Райдер нагадав, що ці танки призначені лише для навчання, їх не передадуть на фронт в Україну. Натомість танки, які призначені для відправки в Україну, наразі модернізують та планують доставити до кінця року.