У Пентагоні підтвердили, що в Німеччину прибув 31 танк Abrams, на яких навчатимуться військові ЗСУ
До Німеччини зі США доправили 31 танк Abrams. На цих танках навчатимуться українські військові
Про це повідомив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
"Можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams уже доставлений у Німеччину для тренувань на них український військових. Навчання мають розпочатися в найближчі кілька тижнів. Як ми згадували раніше, ці навчання мають на меті підготувати українських військових до здійснення успішних операцій на полі бою та захисту народу України", – сказав він.
Райдер нагадав, що ці танки призначені лише для навчання, їх не передадуть на фронт в Україну. Натомість танки, які призначені для відправки в Україну, наразі модернізують та планують доставити до кінця року.
- 21 квітня, під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", було вирішено, що підготовка українців до управління танками Abrams розпочнеться в Німеччині на початку літа та триватиме 10 тижнів.
- Патрік Райдер уже пояснював, що танки протягом кількох наступних тижнів прибудуть зі США до Німеччини для навчання українських військовослужбовців, не будуть потім відправлені в Україну для участі в бойових діях. А Міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе