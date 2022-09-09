У Пентагоні вперше заявили, що ЗСУ розпочали контрнаступ, - CNN
У Пентагоні заявили, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку дає "обнадійливі сигнали"
Про це повідомляє CNN
За інформацією американців, це перший випадок, коли міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом.
"Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. ... Я думаю, що ми побачили деякі обнадійливі ознаки, звичайно, навіть лише за останній день або два, але знову ж таки, росіяни - це грізний супротивник, і попереду, я думаю, довга боротьба", - сказав заступник заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі раніше уникали висловлювання "контрнаступ", коли говорили про воєнні дії України.
- 8 вересня Ллойд Остін заявив, що українській армії терміново потрібні артилерійські системи і боєприпаси до них, також системи ППО, берегової оборони та інша критично важлива техніка.
- Остін у Рамштайні також повідомив, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Згодом Пентагон уточнив прелік зброї, що надійде.
- Окрім цього, Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який оголосив про надання ще понад $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія.
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