Про це повідомляє CNN

За інформацією американців, це перший випадок, коли міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом.

"Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. ... Я думаю, що ми побачили деякі обнадійливі ознаки, звичайно, навіть лише за останній день або два, але знову ж таки, росіяни - це грізний супротивник, і попереду, я думаю, довга боротьба", - сказав заступник заступника міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі раніше уникали висловлювання "контрнаступ", коли говорили про воєнні дії України.