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У переддень "транспортного ембарго" черги російських та білоруських вантажівок на кордоні з ЄС сягають 80 км

15 квітня, 2022 п'ятниця
22:34
Світ транспортні санкції

Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступає в силу заборона на їхнє перебування на території блоку в рамках п’ятого санкційного пакету проти РФ

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що вантажівки перебувають в корку понад 40 км і чекають від 3 до 10 днів. Проте, як розповів керівник польського торгового органу для польських транспортних груп, Ян Бучек, черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 км.

"Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра", – сказав він.

Згідно з даними Управління національних доходів Польщі, у п’ятницю вранці на переході "Корощин" вантажівки очікували 33 години, а на більш північному пункті пропуску "Бобровники" — 56 годин. Оператори перевезень повідомляють також про черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.

Оскільки митники ретельно перевіряють транспортні засоби, що перетинають кордон, тисячі транспортних засобів можуть не встигнути перетнути кордон до півночі і ризикують бути арештованими.

За оцінками Олександра Куушинов, керівника компанії Gurtam, яка надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, близько 10 тисяч російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС. "Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями", – зазначив він.

Бучек, натомість, зауважив, що близько 3000 польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують розділити долю російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.

"Ми повинні шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан",  – додав він.

  • Нагадаємо, заборона транзиту автотранспорту з Росії та Білорусі у країни Євросоюзу міститься у п'ятому пакеті санкцій ЄС.
  • А сьогодні стало відомо, що Білорусь у відповідь на санкції Євросоюзу забороняє в'їзд автотранспорту, зареєстрованого у ЄС.

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Росія
Польща
Білорусь
транспорт
санкції
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