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У передмісті Берліна стався вибух на складі боєприпасів

4 серпня, 2022 четвер
14:50
Світ пожежа на складі боєприпасів

У районі Грюневальд на заході Берліна стався вибух на складі, де зберігаються боєприпаси та піротехніка, після чого спалахнула сильна пожежа

Про це повідомляє пожежна служба Берліна.

Зазначається, що пожежа виникла після п'ятої години ранку четверга. Причиною займання називають ненавмисний вибух на місці підривів снарядів, що призвело до підпалення сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

До боротьби з вогнем залучено понад 100 пожежників. Їхню роботу постійно ускладнюють вибухи, що не дозволяють поки розпочати гасіння.

Площа займання становить близько 15 тис. квадратних кілометрів. Надзвичайна спека в Берліні може спричинити подальше поширення вогню.

Через пожежу є перебої в роботі метро та приміської електрички.

  • 30 липня ЗМІ повідомили, що Німеччина не виконала обіцянок з постачання зброї перед країнами Східної Європи, які передали власну техніку радянського виробництва Україні. Варшава, надала Україні 240 радянських танків Т-72 і очікувала, що Берлін компенсує їх танками Leopard. Проте Німеччина запропонувала лише 20 танків. Польща вже звернулася до США та Південної Кореї для постачання альтернативної техніки. 
  • 31 липня вибух на складі боєприпасів стався в Болгарії. Раніше, під час вибуху на військовому заводі Вазова у Болгарії в 2015 році, в країні перебувало щонайменше 6 осіб, яких вважають агентами ГРУ. Тоді журналісти пов'язали вибух на воєнному заводі в Болгарії з російськими шпигунами

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зброя
Німеччина
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