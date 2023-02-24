У передмісті Києва 24 лютого може бути гучно: працюватимуть сапери

Про це повідомила пресслужба КМВА.

"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

У КМВА закликали людей зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.