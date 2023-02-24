У передмісті Києва 24 лютого може бути гучно: працюватимуть сапери
У п'ятницю сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі Київської області, тож у передмісті столиці може бути гучно
Про це повідомила пресслужба КМВА.
"У північному передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, 24 лютого, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.
У КМВА закликали людей зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.
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- 1 лютого в передмісті Києва тренувались сапери.
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