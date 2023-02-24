У Повітряних силах попередили, що 24 лютого можуть бути "сюрпризи" від РФ
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив про можливі провокації РФ у річницю повномасштабного вторгнення: є загроза "сюрпризів" у цей день
Про це Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.
"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Є загроза, що ворог захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день", - зазначив речник Повітряних сил.
Та Юрій Ігнат наголосив: не варто сидіти й очікувати на удар - для росіян очевидно, що Україна підготувалася, тож атака може відбутися й в інший день, будь-коли.
"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення від країн-партнерів", - підкреслив речник.
- Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше заявила, що в Чорному морі не зафіксовано на бойовому чергуванні російських ракетоносіїв.
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