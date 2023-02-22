Росіяни тримають усі ракетоносії у пунктах базування, у Чорному морі їх не зафіксовано, - Гуменюк
У Чорному морі наразі не зафіксовано на бойовому чергуванні російських ракетоносіїв
Про це керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.
"Наразі в морі ситуація стабільна. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", - наголосила вона.
Проте Гуменюк зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві–три години.
"І це може статися будь-якої години... Крім того, відлік часу буде йти не від того моменту, як я то проголосила. Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", - зауважила очільниця пресцентру Сил оборони півдня.
Наразі погода штормова, тому, за словами Гуменюк, це не дуже сприяє корабельним угрупованням у відкритому морі, але й не критично для того, щоб вони там не з’явилися.
"Тому зважати на цю загрозу треба", - додала вона.
- 20 лютого Росія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них був один носій крилатих ракет "Калібр". Вже 21 лютого Росія відвела ракетоносій з Чорного моря до пункту базування.
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