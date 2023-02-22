Про це керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Наразі в морі ситуація стабільна. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", - наголосила вона.

Проте Гуменюк зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві–три години.

"І це може статися будь-якої години... Крім того, відлік часу буде йти не від того моменту, як я то проголосила. Вони вже перебувають у пунктах базування та споряджаються, тому можуть вийти на бойове чергування у будь-який момент", - зауважила очільниця пресцентру Сил оборони півдня.

Наразі погода штормова, тому, за словами Гуменюк, це не дуже сприяє корабельним угрупованням у відкритому морі, але й не критично для того, щоб вони там не з’явилися.

"Тому зважати на цю загрозу треба", - додала вона.