Про це сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у фейсбук.

"У місті Переяслав знесли монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією", – написав він.

Він додав, що пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

"Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про «возз’єднання» чи «дружбу» з рашистами мова йти не може", – прокоментував він.

Нагадаємо, у Коростені на Житомирщині демонтували два радянські пам'ятники.

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