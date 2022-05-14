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У Підмосков'ї затримали олігарха-втікача Бакая, - росЗМІ

14 травня, 2022 субота
15:33
Новини Ігор Бакай

Силовики РФ на підмосковному Красногірському шосе зупинили авто з в минулому першим головою правління НАК "Нафтогаз України", 58-річним Ігорем Бакаєм. Його затримано

Таку інформацію сьогодні, 14 травня 2022 року, із посиланням на власні джерела розповсюдило видання "Комсомольская правда".

Як зазначається, за підозрою в шахрайстві Бакай перебував у розшуку як на території РФ, так і в Молдові.

"Кримінальну справу на ексголову українського "Нафтогазу" було порушено у Молдові ще 2018 року. Але оскільки Ігор Бакай перебуває у Росії, правоохоронцям Молдови довелося просити допомоги у російських колег. Тож колишнього радника Леоніда Кучми було оголошено у федеральний розшук, який нещодавно дав результат. Декілька днів тому співробітники ДПС на Красногірському шосе зупинили автомобіль для перевірки документів, в якому знаходився Ігор Бакай. У процесі з'ясувалося, що водій перебуває у розшуку. Бакая затримали, зараз він перебуває під арештом", - повідомляє газета.

Затримання відбулося на 6-му кілометрі Красногірського шосе.

Довідка

Ігор Михайлович Бакай був одним з перших та найбільш впливових українських олігархів.

За президентства Леоніда Кучми керував спершу "Нафтогазом" (1998-2000), а потім Держкомітетом водного господарства (2003) та Державним управлінням справами (2003-2004).

Стояв біля витоків щоденної всеукраїнської газети "Сегодня".

Мав розкішну резиденцію у заповідному Трахтемирові.

Після перемоги Помаранчевої революції виїхав до Москви. Отримав громадянство РФ.

Українська система правосуддя за президентури Віктора Ющенка порушила проти Бакая 7 кримінальних справ. Обвинувачення стосувалися масштабному привласненні об'єктів держвласності (київські готелі "Дніпро", "Україна", столичний комплекс "Експоцентр України", кримські санаторії "Гурзуфський", "Дніпро", "Зірки України"). Але після того, як країну очолив Віктор Янукович, усі звинувачення на адресу Ігоря Бакая було знято.

В Росії підприємець зайнявся сільськогосподарським бізнесом. Заснував ТОВ "Індустріальна група "Російський ведмідь".

Через тертя з Алішером Усмановим 2020 року отримав чотири року умовно за статтею КК РФ "шахрайство".

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