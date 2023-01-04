У Південній Кореї розглянуть можливість призупинення мирної угоди з КНДР

Про це заявила старший секретар президента у справах преси Кім Ин Хе, цитує Yonhap.

Це питання розглянуть помічники президента Північної Кореї Юн Сок Йоля за його наказом.

"Президент Юн Сок Йоль доручив Управлінню національної безпеки розглянути питання про зупинення військової угоди від 19 вересня у разі, якщо Північна Корея здійснить чергову провокацію, порушивши нашу територію", - сказала Кім Ин Хе.

Зазначають, що такий наказ Юн Сок Йоль віддав після того, як минулого тижня КНДР вчергове порушила повітряний простір Південної Кореї. Це викликало серйозні питання щодо готовності країни відбивати загрози. Згодом, у середу, президента Південної Кореї проінформували про підготовку до протидії ворожим безпілотникам.

Також Юн Сок Йоль доручив очільнику міноборони Лі Чон Сопу створення спільного підрозділу безпілотників. Він повинен буде виконувати безліч місій, включно з операціями зі спостереженням розвідки. Також упродовж року Лі Чон Соп повинен буде створити і розпочати розробку системи, яка дозволила б масово виготовлення безпілотників, які важко виявити.

За словами Кім Ин Хе, інструкції були закликом до збройних сил Південної Кореї створити "переважний потенціал реагування, який виходить за рамки пропорційної відповіді на провокації Північної Кореї".

Довідка: 19 вересня 2018 року після тогорічного саміту була підписана угода між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і лідером КНДР Кім Чен Ином. Вона закликала до припинення будь-якої ворожої діяльності між Кореями.

Ця угода також містила в собі плани щодо перетворення демілітаризованої зони між країнами на зони миру, а також розробку військових гарантій для активізації транскордонних обмінів та запровадження військових заходів для зміцнення довіри.

31 грудня Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

1 січня лідер КНДР Кім Чен Ин закликав до розширення ядерного арсеналу країни для протидії "загрозі" з боку США.

4 січня стало відомо, що колишнього очільника МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо, ймовірно, стратили минулого року.

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