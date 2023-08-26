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У Південній Кореї виступили проти викиду очищеної води з Фукусіми: у акції протесту взяли участь близько 50 тис. людей

26 серпня, 2023 субота
17:40
Світ Південна Корея

Південнокорейські активісти виступили проти скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції "Фукусіма-1": на протести вийшли близько 50 тисяч людей

Про це інформує Reuters

Зазначається, що у суботу, 26 серпня, у Сеулі зібралися протестувальники, які закликали уряд вжити заходів через скидання в океан очищеної води Японією. Вони вважають, що такі дії можуть негативно вплинути на навколишнє середовище та спричинити екологічну катастрофу. 

"Ми не побачимо негайних катастроф, таких як виявлення радіоактивних матеріалів у морепродуктах, але здається неминучим, що ці скиди становитимуть ризик для місцевої рибної промисловості, і уряд повинен знайти рішення", - заявив один з організаторів акції протесту. 

За його словами, на мітинг вийшло близько 50 тисяч людей. 

У Південній Кореї заявили, що не вбачають жодних проблем з викидом очищеної радіоактивної води в океан, проте активісти вважають, що наразі усі можливі наслідки не були вивчені. 

Що відомо про викид очищеної води з Фукусіми

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. У відповідь на це Китай призупинив імпорт всіх японських морепродуктів, а китайці почали масово скуповувати сіль, оскільки  викид в океан може забруднити морську воду і вплинути на виробництво солі.

Японія
екологія
Південна Корея
ядерна небезпека
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