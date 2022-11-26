Про це мовиться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що в Пологах на тимчасово окупованій території Запоріжжя, ворог тримає полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян. Останніх звинувачують у співпраці з українськими силовиками.

Також Генштаб звітує про проведення окупантами підготовки новоприбулих мобілізованих військових РФ:

"В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в Старомлинівці всі житлові будинки місцевих мешканців були заселені новоприбулими загарбниками. А в Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, росіяни розгорнули полігон для стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.

26 листопада з російського полону повернули 9 воїнів, серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного.

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