У Пологах ворог тримає полонених воїнів ЗСУ, а у Джанкої та в ОРДО тренує мобілізованих, - Генштаб
Росіяни утримують узятих в полон українців у місті Пологи, що на тимчасово окупованій території Запоріжжя, а на Донеччині та в Криму окупанти тренують мобілізованих
Про це мовиться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Відомо, що в Пологах на тимчасово окупованій території Запоріжжя, ворог тримає полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян. Останніх звинувачують у співпраці з українськими силовиками.
Також Генштаб звітує про проведення окупантами підготовки новоприбулих мобілізованих військових РФ:
"В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю", - пише пресслужба.
Повідомляється, що в Старомлинівці всі житлові будинки місцевих мешканців були заселені новоприбулими загарбниками. А в Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, росіяни розгорнули полігон для стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.
- Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.
- 26 листопада з російського полону повернули 9 воїнів, серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного.
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