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У Польщі на Підляшші підпалили пункт вакцинації та будівлю епідемстанції
Поліція розшукує винного у підпалі пересувного пункту вакцинації і санепідеміологічної станції в Замості
Про це розповідає RMF24.
У Замості невідомий злочинець підпалив пункт вакцинації та будівлю санепідемстанції..
Прессекретар начальника провінційної поліції в Любліні командир Анджей Фійолек уточнив, що підпали сталися в ніч з неділі на понеділок.
Спочатку пожежа виникла на мобільному пункті вакцинації, що знаходився на Соляному ринку в Замості, а потім у будівлі повітової санітарно-епідеміологічної станції.
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"За попередніми висновками, зловмисник розбив скло в підвалі і підпалив внутрішнє приміщення", - розповів Фійолек.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав інцидент у Замості "бандитським актом".
Міністр охорони здоров'я РП зауважив, що напад стався після "хвилі ненависті в інтернеті".
У Замості невідомий злочинець підпалив пункт вакцинації та будівлю санепідемстанції..
Прессекретар начальника провінційної поліції в Любліні командир Анджей Фійолек уточнив, що підпали сталися в ніч з неділі на понеділок.
Спочатку пожежа виникла на мобільному пункті вакцинації, що знаходився на Соляному ринку в Замості, а потім у будівлі повітової санітарно-епідеміологічної станції.
Читайте також: У Франції на тлі протестів антивакцинаторів розгромили два центри вакцинації
"За попередніми висновками, зловмисник розбив скло в підвалі і підпалив внутрішнє приміщення", - розповів Фійолек.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав інцидент у Замості "бандитським актом".
Міністр охорони здоров'я РП зауважив, що напад стався після "хвилі ненависті в інтернеті".
- Нагадаємо, 23 липня під парламентом у Братиславі, де депутати обговорювали нові заходи в боротьбі з епідемією коронавірусу, зібрався натовп противників вакцинації. Антивакцинатори спробували штурмувати парламент, але поліції вдалося їх розігнати. Силовики застосували сльозогінний газ.
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