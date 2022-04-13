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Головна війна з Росією У Польщі планують скасувати покарання для добровольців, що воюють за Україну

У Польщі планують скасувати покарання для добровольців, що воюють за Україну

13 квітня, 2022 середа
18:26
війна з Росією Польський дім у Мостиськах

Верхня палата парламенту Польщі ухвалила законопроєкт з пропозицією звільнити від покарання громадян, які вступили до лав інтернаціонального легіону ЗСУ

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Згідно з чинним законодавством Польщі, громадянам дозволено воювати на боці іншої держави виключно за згодою міністра внутрішніх справ чи міністра оборони Польщі. 

Без цього участь у військових діях за кордоном тягне за собою кримінальну відповідальність.

Відомо, що за законопроєкт проголосували 55 сенаторів. Він пропонує дозволяти громадянам воювати на боці України проти російської агресії.

Для цього буде необхідно лише подати письмове звернення до Міноборони Польщі. У разі відсутності звернення передбачено  штраф.

Тепер законодавчу ініціативу має розглянути Сейм країни.

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Польща
добровольці
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