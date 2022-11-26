У Польщі провели військові навчання з союзниками: врахували й український досвід 

Про це повідомляє міноборони Польщі.

Навчання стали наймасштабнішим навчальним проєктом польської 16-ї механізованої дивізії у 2022 році, а водночас підсумком підготовки всіх підрозділів у структурах цієї дивізії. У навчаннях взяли участь 2 тисячі військовослужбовців – це військові підрозділи польської армії та союзників, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Також до навчань залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

Сценарій навчань передбачав виконання завдань із подолання водної перешкоди в поєднанні з приземленням і реагуванням на масові заходи. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими солдатами

"Ми координуємо різні військові частини, щоб бійці чудово знали, як взаємодіяти між собою. Думаю, всі ми маємо чітку оцінку високої майстерності наших воїнів. Але для того, щоб ці навички зберігалися, необхідно організовувати такі навчання, як ТУМАК, на аварійних майданчиках, поза військовими полігонами. В епізодах навчань були завдання, які випливали з поточних завдань бійців, і завдання були сформульовані на основі, з одного боку, нашого досвіду, а з іншого – спостережень на полі бою. в Україні. Нам добре відомі методи, які використовує Росія. Ми також бачимо, які ефективні методи оборони використовує Україна. Ми маємо бути готові використовувати цей досвід і стримувати агресора", – сказав очільник міноборони Польщі Маріуш Блащак, який спостерігав за навчаннями.

Довідково. Сувальський коридор – 100-кілометровий малонаселений відрізок кордону між Польщею і Литвою, який відокремлює російський ексклав Калінінград від материкової частини Росії. Із 2014 року НАТО приділяє особливу увагу захисту Сувальського коридору, який має стратегічне значення для Північноатлантичного альянсу – він з’єднує країни Балтії з іншими материковими державами-членами НАТО і є основним напрямком перекидання військ до балтійських союзників та їхнього озброєння.

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