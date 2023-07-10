Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, затриманий вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами Польщі, систематично отримував гроші від росіян.

Чоловік став 15-м підозрюваним в участі в діяльності мережі, яка мала шпигувати на користь Росії.

У національній прокуратурі Польщі додали, що учасником шпигунської мережі виявився громадянин України, який проживав на території країни з 2019 року.

"Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний здійснював діяльність, яка полягала, зокрема, у розвідці об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі військових об'єктів і морських портів. Про результати розвідки він інформував замовників, за що отримував винагороду", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою, його звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні та роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.