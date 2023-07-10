У Польщі затримали російського шпигуна з українським громадянством
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Ним виявився громадянин України
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
За його словами, затриманий вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами Польщі, систематично отримував гроші від росіян.
Чоловік став 15-м підозрюваним в участі в діяльності мережі, яка мала шпигувати на користь Росії.
У національній прокуратурі Польщі додали, що учасником шпигунської мережі виявився громадянин України, який проживав на території країни з 2019 року.
"Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний здійснював діяльність, яка полягала, зокрема, у розвідці об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі військових об'єктів і морських портів. Про результати розвідки він інформував замовників, за що отримував винагороду", - йдеться у повідомленні.
Наразі чоловік перебуває під вартою, його звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні та роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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