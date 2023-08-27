У Полтаві поліція розшукує громадянина Узбекистану, що втік з примусового лікування

Він є громадянином Узбекистану, який 27 серпня близько 7:45 втік із обласного закладу з надання психіатричної допомоги де проходив примусове лікування, інформують правоохоронці.

"Опис розшукуваного: на вигляд 30 років, зріст 176 см, спортивної тілобудови, зовнішність східна (узбек), має коротке чорне волосся та темні очі. На момент зникнення був одягнений у чорний светр та чорні штани. Також має кросівки чорного кольору", - зазначається у повідомленні.

Якщо вам відома інформація про втікача, то повідомте її відділу Полтавського районного управління поліції за телефонами:

(0532) 67-82 55;

095-705-91-03;

050-780-92-53.

Як уточнює новинний портал "Полтавщина", з матеріалів досудового слідства відомо, що 17 березня 2020 року Майрбеков Діярбек у приміщенні пункту обміну валют на Європейській, 34 напав на касирку. Заздалегідь підготовленою дерев’яною битою зловмисник наніс жінці близько трьох десятків ударів по голові та верхніх кінцівках. Коли потерпіла впала на підлогу, нападник вимагав віддати гроші, однак жінка, підвівшись на ноги, змогла натиснути кнопку тривоги.

Іноземця взяли під варту, а після проходження психіатричної експертизи в грудні 2021-го та підтвердження психічного розладу, Майрбекова Діярбека за ухвалою Октябрського райсуду перемістили до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом на Медичній, 1 в Полтаві.