У Полтаві ТЦК і Нацполіція вручатимуть повістки поквартирно

Про це повідомляє речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін українському радіо "Полтава".

За його словами, вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання – це основний спосіб оповіщення військовозобов’язаних.

"У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним", - сказав Істомін, додавши, що відтепер представники поліції ходитимуть разом із ТЦК.

Істомін пояснив, що якщо громадянин порушує правила військового обліку не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є.

Також поліція підтвердить і прослідкує за дотриманням законів у діях ТЦК.

Читайте також: Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться

"Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою - його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати", - зазначив Істомін.

Він також додав, що спеціальних місць, у яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, і вони не передбачені в законодавстві, тому сповіщення може здійснюватися за місцем проживання та в громадських місцях.

"Сповіщення в громадських місцях – це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку й проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали в ТЦК. А чоловік повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали - вони є нічим іншим як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють", - підкреслив представник ТЦК.

Істомін пояснив питання посилення мобілізації, а саме пункт, який визначає, що в Полтаві представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку надають доступ до під’їздів.

"Представники ТЦК заходять у під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз у жодному разі про видачу повістки як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", - додав Істомін.