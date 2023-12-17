У Полтаві ТЦК і Нацполіція вручатимуть повістки поквартирно
Представники ТЦК і Нацполіції ходитимуть за місцем проживання до військовозобов'язаних, щоб видати повістки для прибуття в ТЦК. Це основний спосіб оповіщення, тому що ТЦК має дані про адреси проживання військовозобов'язаних
Про це повідомляє речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін українському радіо "Полтава".
За його словами, вручення мобілізаційних повісток за місцем проживання – це основний спосіб оповіщення військовозобов’язаних.
"У випадку мобілізації якраз за цією адресою працівники ТЦК прибувають і сповіщають його, що він повинен прийти до ТЦК і уточнити свої дані, а у випадку необхідності – бути призваним", - сказав Істомін, додавши, що відтепер представники поліції ходитимуть разом із ТЦК.
Істомін пояснив, що якщо громадянин порушує правила військового обліку не вперше, то він може бути доставлений примусово, тому що в ТЦК немає функцій примусового доставлення, а в поліції є.
Також поліція підтвердить і прослідкує за дотриманням законів у діях ТЦК.
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"Прибирається той фактор, що громадяни вигадують якусь незаконність в законних діях. Як було раніше? Він порушує правила військового обліку, не з’являється за повісткою - його дані передаються в поліцію і далі ідуть розшукові заходи. Тепер розшукових заходів можна уникнути, тому що ось він є і його не потрібно шукати", - зазначив Істомін.
Він також додав, що спеціальних місць, у яких працівники ТЦК мають проводити оповіщення громадян, немає, і вони не передбачені в законодавстві, тому сповіщення може здійснюватися за місцем проживання та в громадських місцях.
"Сповіщення в громадських місцях – це більше вимушений захід, тому що легше підготувати повістку, прибути за адресою і там її вручити. Але не всі виконують правила військового обліку й проживають за тією адресою, яку вони востаннє подавали в ТЦК. А чоловік повинен протягом 7 днів повідомити про зміну адреси проживання. Тому виникла потреба сповіщення у громадських місцях, на блокпостах. Якщо казати про спортзали, тренажерні зали - вони є нічим іншим як громадським місцем, тому представники ТЦК абсолютно законно туди заходять і там працюють", - підкреслив представник ТЦК.
Істомін пояснив питання посилення мобілізації, а саме пункт, який визначає, що в Полтаві представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку надають доступ до під’їздів.
"Представники ТЦК заходять у під’їзд, стукають у квартиру і вже спілкуються з громадянином. Ми не кажемо зараз у жодному разі про видачу повістки як про видачу так званої бойової повістки. Лише для прибуття в ТЦК", - додав Істомін.
- Служба безпеки України та представники ТЦК проводять спільні перевірки громадських закладів у Києві.
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