У Повітряних силах ЗСУ назвали ймовірну причину зменшення інтенсивності ворожих обстрілів із повітря
Цієї ночі росіяни не проводили атак із повітря, їх інтенсивність зменшилась, імовірно, через те, що ворог накопичує сили й готує масований удар
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону, передає LB.UA.
За словами речника, найскладнішим залишається Донецький напрямок.
"Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", – повідомив він.
Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками і ракетами, аби наростити запаси і завдати масованого удару.
"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби", – зазначив він.
За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет, російські заводи працюють у три зміни. Окупанти все ще мають намір знищити критичну інфраструктуру в Україні, наголосив Ігнат.
- За оцінками ГУР Міноборони, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.
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