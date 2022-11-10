Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону, передає LB.UA.

За словами речника, найскладнішим залишається Донецький напрямок.

"Ворог не полишає спроб атакувати на Донецькому напрямку. Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", – повідомив він.

Ігнат припустив, що росіяни знизили інтенсивність ударів безпілотниками і ракетами, аби наростити запаси і завдати масованого удару.

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби", – зазначив він.

За його словами, аби поповнити втрати крилатих ракет, російські заводи працюють у три зміни. Окупанти все ще мають намір знищити критичну інфраструктуру в Україні, наголосив Ігнат.

За оцінками ГУР Міноборони, Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

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