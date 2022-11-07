Використали 80%: у Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", - ГУР
Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет
Про це сказав представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, передає ГУР.
Враховуючи це, як заявили у розвідці, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".
За словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.
"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив він.
- У вересні повідомлялося, що Росія має вже менш ніж 200 ракетних комплексів "іскандер", натомість по Україні випускає утилізовані ракети С-300.
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