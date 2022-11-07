Використали 80%: у Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", - ГУР

Про це сказав представник ГУР МО України Вадим Скібіцький у коментарі виданню The Economist, передає ГУР.

Враховуючи це, як заявили у розвідці, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

За словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив він.

У вересні повідомлялося, що Росія має вже менш ніж 200 ракетних комплексів "іскандер", натомість по Україні випускає утилізовані ракети С-300.

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