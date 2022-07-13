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Головна війна з Росією У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, чому українська ППО не збиває російські літаки над Білоруссю

У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, чому українська ППО не збиває російські літаки над Білоруссю

13 липня, 2022 середа
17:55
війна з Росією Українська ППО

Збивати російські літаки в небі Білорусі можливо лише у випадку, коли літак увійде в зону ураження української ППО

Про це на брифінгу заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На жаль ми не можемо її знищувати (російську авіацію, - ред.) на території Білорусі. Це занадто далеко, щоб ми могли її дістати. Російська авіація працює довкола України, в такій підкові, від Білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між Зміїним і Севастополем вони перебувають постійно, 24/7, в режимі постійного патрулювання", - розповів він.

"Ми можемо їх (літаки. - Ред.) знищувати лише тоді, коли вони увійдуть у зону ураження нашої ППО. На сьогодні ті засоби що ми маємо, це С-300. Дальність ураження цього комплексу до 70 км. Зрозуміло, що ці комплекси стоять на території України і ясно що не на самому кордоні", - додав речник.

За словами Ігната, росіяни перебазовують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі без виключення аеродроми Білорусі.

  • 10 липня моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що російський літак, який активно працював на початку війни, повернувся в Білорусь.
  • 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ.

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