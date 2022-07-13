У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, чому українська ППО не збиває російські літаки над Білоруссю
Збивати російські літаки в небі Білорусі можливо лише у випадку, коли літак увійде в зону ураження української ППО
Про це на брифінгу заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"На жаль ми не можемо її знищувати (російську авіацію, - ред.) на території Білорусі. Це занадто далеко, щоб ми могли її дістати. Російська авіація працює довкола України, в такій підкові, від Білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між Зміїним і Севастополем вони перебувають постійно, 24/7, в режимі постійного патрулювання", - розповів він.
"Ми можемо їх (літаки. - Ред.) знищувати лише тоді, коли вони увійдуть у зону ураження нашої ППО. На сьогодні ті засоби що ми маємо, це С-300. Дальність ураження цього комплексу до 70 км. Зрозуміло, що ці комплекси стоять на території України і ясно що не на самому кордоні", - додав речник.
За словами Ігната, росіяни перебазовують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі без виключення аеродроми Білорусі.
- 10 липня моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що російський літак, який активно працював на початку війни, повернувся в Білорусь.
- 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь передала аеродром "Зябрівка" під повний контроль РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе