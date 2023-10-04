У проєкті держбюджету ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала щодо цього податку, - нардеп Синютка

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, проєкт державного бюджету це вершина непрофесійності.

"Якщо це віра в те, що парламент на 100% підконтрольний і буде все викнувати так, як потрібно комусь у владі, тоді давайте признаємо, що Україна не відповідає Конституції. Аже там написано, що ми є парламентсько-президентською республікою", - додав Синютка.

Також нардеп розповів про фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет поточного року.

"2023 рік це 46 млрд доларів прямого фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет. Це фактично половина українського бюджету, тобто сума, яка повністю закриває всі соціальні видатки. Проєкт бюджету на 2024 рік передбачає більш як на половину зовнішню допомогу від інших країн", - зазначив Олег Синютка.