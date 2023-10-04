У проєкті держбюджету ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала щодо цього податку, - нардеп Синютка
У проєкті державного бюджету враховані видатки, за які ще не проголосував парламент. Тобто ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала
Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, проєкт державного бюджету це вершина непрофесійності.
"Якщо це віра в те, що парламент на 100% підконтрольний і буде все викнувати так, як потрібно комусь у владі, тоді давайте признаємо, що Україна не відповідає Конституції. Аже там написано, що ми є парламентсько-президентською республікою", - додав Синютка.
Також нардеп розповів про фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет поточного року.
"2023 рік це 46 млрд доларів прямого фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет. Це фактично половина українського бюджету, тобто сума, яка повністю закриває всі соціальні видатки. Проєкт бюджету на 2024 рік передбачає більш як на половину зовнішню допомогу від інших країн", - зазначив Олег Синютка.
- Нагадаємо, Мінфін пропонував з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади.
- Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад.
- 3 жовтня Київська міська рада звернулась до Верховної Ради України з метою недопущення позбавлення можливості територіальних громад населених пунктів здійснювати фінансування Сил безпеки та оборони з місцевих бюджетів.
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