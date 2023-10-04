Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У проєкті держбюджету ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала щодо цього податку, - нардеп Синютка
Ексклюзив

У проєкті держбюджету ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала щодо цього податку, - нардеп Синютка

4 жовтня, 2023 середа
18:34
Суспільство гроші війна

У проєкті державного бюджету враховані видатки, за які ще не проголосував парламент. Тобто ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, проєкт державного бюджету це вершина непрофесійності. 

"Якщо це віра в те, що парламент на 100% підконтрольний і буде все викнувати так, як потрібно комусь у владі, тоді давайте признаємо, що Україна не відповідає Конституції. Аже там написано, що ми є парламентсько-президентською республікою", - додав Синютка.

Також нардеп розповів про фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет поточного року.

"2023 рік це 46 млрд доларів прямого фінансування зовнішньої допомоги в український бюджет. Це фактично половина українського бюджету, тобто сума, яка повністю закриває всі соціальні видатки. Проєкт бюджету на 2024 рік передбачає більш як на половину зовнішню допомогу від інших країн", - зазначив Олег Синютка. 

  • Нагадаємо, Мінфін пропонував з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. Це – відкриття скриньки Пандори та невдала ідея з цілої низки причин. Депутати фракції "ЄС" ініціювали звернення до президента і парламенту з вимогою не допустити вилучення коштів з місцевих бюджетів на користь центральної влади.
  • Органи місцевого самоврядування по всій Україні приймають рішення про звернення до влади щодо збереження "військового" ПДФО у бюджетах громад.
  • 3 жовтня Київська міська рада звернулась до Верховної Ради України з метою недопущення позбавлення можливості територіальних громад населених пунктів здійснювати фінансування Сил безпеки та оборони з місцевих бюджетів.
Новини
Верховна Рада
бюджет
військові
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
3 жовтня, 2023 вiвторок
Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"
3 жовтня, 2023 вiвторок
"Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
19:40
Вікторія Рощина
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 588 дня війни: окупанти готують втечу з Токмака, а ГУР провело спецоперацію у Криму
18:57
Богдана Матіяш та Костянтин Москалець
Війна та література: в Києві презентували книги воєнного часу та збирали гроші на ЗСУ
18:53
Дмитро Кулеба
Кулеба і очільник МЗС Швеції домовилися почати переговори щодо угоди про гарантії безпеки
18:53
Аналітика
долар євро валюта обмін
Нова валютна політика Нацбанку: чого очікувати від курсу гривні
18:24
прапори України та США
США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN
18:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:09
OPINION
на фото Сергій Лямець
Якщо Верховний Суд дозволить банкрутство "Укрінкому", шанси на повернення державі 2 млрд грн будуть украй примарними
18:04
OTP Bank
Сіярто зажадав від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до переліку спонсорів війни
17:39
священник УПЦ МП
Працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)
17:35
Ексклюзив
ППО С-400 "Тріумф", росія
Розробка для третьої світової: головред Defense Express Катков про загрозу російської ракети з ядерним двигуном
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових авто
17:23
Ліонель Мессі (в центрі)
Мессі обрав клуб для завершення кар'єри
17:22
Огляд
бронетранспортер М113
Американський бронетранспортер М113: технічні характеристики та переваги над радянськими зразками
17:19
Україна-Польща
Польща наступного року планує скасувати соціальну допомогу для українських біженців, - речник уряду
17:09
Роман Безсмертний
Світ і Європа прямують спочатку до континентальної війни, а потім і до глобальної, - Безсмертний
17:00
уряд Норвегії, Норвегія
Уряд Норвегії збільшить оборонний бюджет на 2024 рік з акцентом на допомогу Україні
16:39
Netflix
Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів, - співзасновник FILM.UA Group
16:36
Андрій Ярмоленко, збірна України
Збірна України втратила Ярмоленка перед матчами кваліфікації Євро-2024
16:30
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Маск проти України. Чого насправді хоче технологічний геній
16:29
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку, - Федоров
16:22
поле, пшениця, зерно
Греція заявила про готовність надати свої порти для експорту українського зерна
16:15
Ексклюзив
Слуга народу
Після затримання мера Сум влада у місті перейшла до "Слуг народу", - журналістка Валевська
16:10
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
16:01
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Якщо союзники дадуть необхідні інструменти, українці завершать справу, - Сунак
15:59
Андрій Єрмак
Фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо здатності України далі перемагати, - Єрмак
15:52
порося свиня
Україна наростила обсяги експорту м'яса порівняно з 2022 роком
15:43
Євген Хачеріді
Футболіст, який провів 51 матч за збірну України, тепер гратиме за аматорів
15:32
Пресреліз
Сергій Бивалін
У  Полтавського ГЗК новий фінансовий директор 
15:27
Інтерв’ю
Юрій Гудименко
Заарештовані російські активи повинні працювати на Україну вже зараз, не чекаючи репарацій, —  військовослужбовець Юрій Гудименко
15:26
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
15:23
На фото: ГУР
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
15:19
Запоріжжя. Ілюстрація
У Запоріжжі прогриміли вибухи. ПС попереджали про загрозу балістики
15:17
Ошукували воїнів та волонтерів, які хотіли придбати автівки на фронт: 12 учасникам організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві
15:14
Дмитро Шавцов
Депортація дітей з ТОТ України: Червоний Хрест закликав звільнити голову білоруського відділу Шевцова
15:09
Очільниця МЗС Франції відвідала одну з підстанцій Укренерго: подробиці
15:08
"Шахтар" U-19
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
15:01
САП проситиме для підозрюваного в корупції мера Сум арешт із заставою 10 млн грн
15:00
Ростислав Шурма
НАЗК перевіряє заступника Єрмака Шурму на наявність конфлікту інтересів
14:40
відеофіксація порушень ПДР
На офіційні ресурси МВС повернули функцію сплати штрафу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV