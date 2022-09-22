Про це повідомив член Ради за президента Росії щодо розвитку громадянського суспільства Кирило Кабанов у власному телеграмі.

"Готуємо пропозиції для нових громадян РФ, які мають російське громадянство менш як 10 років, щодо обов'язкового проходження військової служби протягом року для вихідців із країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану", - пише він.

У разі відмови, мігранта та членів його родини чекає позбавлення російського громадянства.

На думку Кабанова, відповідна ініціатива буде нібито "адекватною" відповіддю на заборону влад Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану на участь їхніх громадян у війні проти України.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля.

Пізніше Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ.

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