Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ
Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести у підвищену бойову готовність свої війська через часткову мобілізацію в Росії
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.
"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.
- 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про часткову мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.
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