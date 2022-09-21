Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у твіттері.

"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про часткову мобілізацію ознакою слабкості та провалу.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

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