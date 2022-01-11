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Головна Економіка У Раді НБУ інфляцію в 10% пояснили "значним зростанням зарплат", подорожчанням енергоносіїв і світовими тенденціями
Ексклюзив

У Раді НБУ інфляцію в 10% пояснили "значним зростанням зарплат", подорожчанням енергоносіїв і світовими тенденціями

11 січня, 2022 вiвторок
20:10
Економіка Василь Фурман

Заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман заявив, що середня заробітна плата в Україні за 2021 рік зросла на 20%

Про це він сказав у ефірі програми "Про Гроші з Олександром Морщавкою".

"Інфляція збільшилась не лише в Україні, а й по всьому світу. В США вона б'є історичний максимум за останні 40 років, прогноз Центробанку Польщі був на рівні 3%, по факту - 7,55. У Бразилії - 10%, в Туреччині - 30%, в РФ - 8,5%, в Україні - 10%", - заявив Фурман.

Він назвав ключовими факторами інфляції в Україні.

"Це є значне зростання цін на енергоносії, зростання цін на сировину, яку експортує Україна. Третій фактор - значне зростання заробітних плат, яке відбулось в Україні. Середня з/п за минулий рік зросла на понад 20% і складає близько 14,5 тис. грн. Також низька база порівняння", - підсумував він.

 

  • За даними Держстату, зростання споживчих цін (інфляція) в Україні у 2021 році прискорилося до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році.

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Рада Нацбанку
Про гроші з Олександром Морщавкою
Василь Фурман
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