У Раді не виключають, що у майбутньому повістки надсилатимуть через Дію
Повістки у застосунку "Дія" поки не будуть запускати, проте у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні
Про це повідомив член Комітету ВР з питань нацоборони Федора Веніславського в етері телемарафону.
Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.
"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.
- 13 лютого повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.
- 14 березня стало відомо, що у застосунку для смартфонів "Дія" не буде цифрових повісток. Реєстр "Оберіг", де зберігаються дані про військовозобов'язаних, не має відношення до Дії.
- 11 квітня Кабінет Міністрів України дозволив військкоматам вручати повістки незалежно від місця проживання військовозобов'язаних.
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