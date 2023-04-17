У Раді не виключають, що у майбутньому повістки надсилатимуть через Дію

Про це повідомив член Комітету ВР з питань нацоборони Федора Веніславського в етері телемарафону.

Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.

"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проєкти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.