У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується встановити в Україні Міжнародний чоловічий день і відзначати його щорічно 19 листопада
Відповідний проєкт постанови з'явився на сайті Ради 20 листопада.
Серед ініціаторів – нардепи Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин та інші.
Метою внесення проєкту постанови названо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, а також "відзначення досягнення та внеску хлопців і чоловіків... у розвиток нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми".
"В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити й Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Вказується, що таке свято є у 80 країнах світу.
Документ направлено на розгляд комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.
- 28 лютого у застосунку "Дія" запустили опитування, аби дізнатись думку українців щодо 8 березня, адже в більшості країн це – звичайний робочий день, а в Україні – вихідний. Більшість українців проголосували за вихідний 8 березня.
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