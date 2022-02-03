У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення очільника МВС Монастирського
Народні депутати з "Європейської солідарності" і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрували в парламенті постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
Про це йдеться у проєкті постанови на сайті Ради.
У пояснювальній записці до документа сказано, що останнім часом навколо МВС складається ситуація, яка свідчить про неналежне виконання Монастирським своїх обов’язків.
Як приклади зазначено: скандал із заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі, який ображав поліцейських, звертався до них нецензурними словами і обурювався, що вони не знають його в обличчя як одного з керівників Міністерства. Також згадується опубліковане відео поліцейських з місця ДТП нардепа Олександра Трухіна, з якого видно, що Монастирський покривав ці протиправні дії.
Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.
- Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга Народу".
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка вважає, що через нові обставини ДТП за участю депутата від "Слуги Народу" має піти у відставку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе