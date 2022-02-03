У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення очільника МВС Монастирського

Про це йдеться у проєкті постанови на сайті Ради.



У пояснювальній записці до документа сказано, що останнім часом навколо МВС складається ситуація, яка свідчить про неналежне виконання Монастирським своїх обов’язків.



Як приклади зазначено: скандал із заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі, який ображав поліцейських, звертався до них нецензурними словами і обурювався, що вони не знають його в обличчя як одного з керівників Міністерства. Також згадується опубліковане відео поліцейських з місця ДТП нардепа Олександра Трухіна, з якого видно, що Монастирський покривав ці протиправні дії.



Авторами проєкту значаться 12 нардепів з "ЄС" і колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа Трухіна з партії "Слуга Народу".

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

Нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка вважає, що через нові обставини ДТП за участю депутата від "Слуги Народу" має піти у відставку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.